'Vết trượt' dài của lập trình viên Nhâm Hoàng Khang

Trên cơ sở đơn tố cáo tội phạm, tháng 7/2021, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác minh, làm rõ nội dung.

Với trình độ IT cao, đối tượng đã đột nhập, nắm các dữ liệu, bằng chứng của trang web có sai phạm rồi quay sang đe dọa sẽ tố cáo các sai phạm đến cơ quan chức năng.

Không chỉ vậy, lập trình viên này còn thường xuyên cung cấp các dịch vụ liên quan đến việc mở khóa iPhone lock. Do vậy, Khang được nhiều người gọi là hacker và “Cậu IT”.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã phát hiện Khang có hành vi đe dọa, cưỡng đoạt 400 triệu đồng của nạn nhân. Do vậy, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Khang khi đang ở tại TP Cần Thơ.

Qua điều tra, Khang bước đầu khai đã nhận lợi dụng sơ hở trong việc bảo quản, lưu giữ dữ liệu bảo mật thông tin của tổ chức, cá nhân, Khang đã đột nhập lấy trộm thông tin, rồi thực hiện hành vi tống tiền và nhận của đường dây này 400 triệu đồng.

Khang sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh. Do bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 kéo dài, Khang đã về quê ở TP Cần Thơ để thăm gia đình.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, các cơ quan, tổ chức, cá nhân cần cảnh giác thủ đoạn tấn công xâm nhập qua lỗ hổng bảo mật của các website, các đối tượng đã chiếm quyền kiểm soát (admin) của hàng trăm trang web, đánh cắp dữ liệu thông tin hoặc xâm nhập trái phép hệ thống máy chủ của một số doanh nghiệp kinh doanh loại hình dịch vụ ví điện tử, rồi từ đó thực hiện các giao dịch mua bán, chiếm đoạt tiền.

Thậm chí, với những website không thể tự tấn công xâm nhập được, đối tượng còn thuê các hacker nước ngoài rà quét lỗ hổng website, tấn công chiếm quyền điều khiển, để đối tượng sử dụng vào mục đích chiếm đoạt dữ liệu.

Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cần nâng cao cảnh giác, tăng cường bảo mật thông tin trên các website, mail và thiết bị điện tử… xác lập quy trình đăng nhập nhiều bước, nhận cảnh báo sớm, không để các đối tượng lợi dụng, có những hành vi vi phạm pháp luật.

Hiện, Cục Cảnh sát hình sự đang mở rộng điều tra vụ án. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn làm rõ các hành vi khác có liên quan đến đối tượng Khang.