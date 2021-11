'Venom 2' ấn định khởi chiếu chính thức tại Việt Nam

Sau hơn 4 tháng chống chọi với Covid-19, cả nước đang dần đi vào thời kỳ bình thường mới. Bên cạnh các hoạt động vui chơi, ăn uống, rạp chiếu phim cũng đang lên kế hoạch cho ngày mở cửa trở lại. Các hệ thống rạp cũng đã chuẩn bị sẵn kịch bản để đảm bảo giãn cách và các biện pháp an toàn cho khán giả. Đây là lúc người hâm mộ chuẩn bị tinh thần để thưởng thức loạt bom tấn cuối năm mà mình đã bỏ lỡ trong thời gian qua.

Trong số này, Venom: Let there be carnage là một trong những bộ phim được mong đợi nhất trong dịp cuối năm nay. Bộ phim đang nắm giữ kỷ lục mở màn hoành tráng nhất Bắc Mỹ với 90,1 triệu USD sau 3 ngày cuối tuần, xô đổ kỷ lục trước đó của Black widow với 80 triệu USD, Shang-Chi với 75 triệu USD và Fast & Furious 9 với 70 triệu USD. Thậm chí, con số 90,1 triệu USD của phim còn cao hơn 80 triệu USD của Venom (2018) dù ra mắt trong thời dịch.

Venom: Let there be carnage còn cán mốc doanh thu 100 triệu USD nhanh nhất năm 2021 khi chỉ mất có 5 ngày. Hiện tại, bom tấn của Andy Serkis đã vượt Black widow để trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ hai tại Bắc Mỹ trong năm 2021 với 186,3 triệu USD. Tổng doanh thu phim trên toàn thế giới đã vượt con số 355 triệu USD dù chưa được chiếu ở nhiều nước.