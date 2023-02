Về thăm ngôi làng của người giàu đầu thế kỷ XX

Ông Tứ cho biết: “Những năm 1920-1922, làng Cựu đã xuất hiện những ngôi nhà gạch đan xen với các ngôi nhà lá, nhưng một cuộc hỏa hoạn xảy ra khiến nửa làng gần như bị thiêu trụi. Sau cuộc hỏa hoạn một số gia đình đã ra thành thị giao lưu và học nghề. Một cụ thuộc tầng lớp khá giả có cơ hội sang Pháp học và tiếp thu được nghề may âu phục, khi về nước cụ đã mở xưởng may đưa con cháu ra học và làm việc.

Chỉ cách thành phố Hà Nội hơn 40 km, làng Cựu nổi tiếng từ khi Việt Nam còn là thuộc địa của Pháp. Cái tài may vá, khéo léo thêu thùa của người dân làng Cựu được người Pháp và giới tư sản cả nước tín nhiệm và dần dà, họ nhanh chóng nổi tiếng, mệnh danh làng thợ may “đệ nhất Hà thành”.

Tìm và gặp ông Nguyễn Thiện Tứ (78 tuổi) – người am hiểu về lịch sử của làng Cựu, chúng tôi được nghe kể chi tiết về quá trình “lột xác” của ngôi làng gần 800 tuổi này. Làng Cựu vốn là một làng thuần nông trước được gọi là làng Vân Hoàng Cựu.

Làng thợ may “đệ nhất Hà Thành”

Thấy có khả năng phát triển hơn nữa, các cụ đã bắt đầu về làng kéo mọi người đi làm cùng. Từ đó hình thành nên các hiệu may sầm uất nhất Hà Nội lúc bây giờ như ở hàng Bông, hàng Trống… Cái tài may vá, thêu thùa của người dân làng Cựu nhanh chóng được lòng người Pháp và giới thượng lưu Hà Nội tín nhiệm và trở nên nổi tiếng, được mệnh danh là làng thợ may đệ nhất Hà Thành”.

Đi vào các con ngõ nhỏ dễ dàng nhìn thấy những ngôi nhà cổ kiến trúc Việt -Pháp.

Cũng chính nhờ sự cần cù, chịu khó, số tiền kiếm được từ nghề may đã giúp dân làng sớm trở thành tầng lớp thượng lưu ở TP. Hà Nội. Giai đoạn 1930-1945, từ nông dân trở thành triệu phú, dù ít sinh sống tại quê nhà nhưng những người thành đạt nơi phố phường đều về quê xây dựng biệt thự nguy nga, đẹp nổi tiếng vùng đồng bằng Bắc bộ thời bấy giờ. Cứ thế, năm này qua năm khác, nghề cắt may quần áo không chỉ giúp nhiều hộ dân thoát nghèo mà còn mang đến cho làng Cựu cái tên “làng người giàu”.

“Bên cạnh đó, ngoài ra có những nhà giàu lên từ làm nghề gỗ hay dòng họ Chu đã mở liên doanh với các thương gia của Pháp để làm gạch ngói đưa ra Hà Nội bán” – ông Tứ chia sẻ thêm.

Vẫn giữ được nét cổ kính