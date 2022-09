Về Tây Ninh dự Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung

Tối đến, hàng chục vạn người dân đổ về trung tâm Tòa Thánh Tây Ninh dự lễ

Vào đêm Rằm tháng Tám, từ chiều, khu vực xung quanh Tòa Thánh, hàng vạn tín đồ và đông đảo bá tánh đã nhộn nhịp người qua kẻ lại. Sôi nổi nhất là khoảng thời gian lễ hội từ 18giờ30 đến 22giờ, tại đây diễn ra màn rước cộ bông và múa lân sư rồng hoành tráng và trọng thể.

Đại lễ với nghi thức chính là Lễ rước Đức Phật Mẫu và Cửu vị Tiên Nương, múa Long – Lân – Quy - Phụng, dâng mâm ngũ quả, bánh mứt cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, nhà nhà bình an, ấm no, hạnh phúc...

Chú rồng dài hơn 20 mét được điều khiển bởi đội múa 30 người, khéo léo múa lượn và phun lửa rực rỡ cả một khoảng sân rộng trước Tòa Thánh

Múa Rồng nhang là nét đặc trưng chỉ diễn ra tại Tòa Thánh vào mỗi dịp lễ lớn

Đoàn rước cộ tiên xuất phát từ Điện thờ Phật Mẫu tiến về Tòa Thánh. Trông xa, cả một vùng trời rực rỡ đèn nhang nghi ngút khói hòa cùng bóng dáng chú rồng uyển chuyển múa lượn; tiếp theo sau là Đoàn rước cộ bông Đức Phật Mẫu và cửu vị Tiên Nương gồm các vị chức sắc Tòa Thánh, quan khách cùng hàng ngàn thiện nam, tín nữ, bà con họ đạo và người dân tiến dần về phía trung tâm Tòa Thánh.

Theo truyền thống của Đại đạo, chương trình đại lễ kéo dài từ chập tối đến nữa đêm với nhiều hoạt động múa rồng nhang, ngọc kỳ lân, quy, phụng; đội múa phụng và đội nhạc, đội trống, vũ công và đội múa lân biểu diễn hoành tráng, long trọng.

Rồng phun lửa thể hiện uy lực và sự tôn nghiêm của con vật linh thiêng trong tín ngưỡng của Đại đạo

Trong năm, có hai dịp lễ hội có biểu diễn múa rồng nhang, đó là lễ Hội Yến Diêu Trì Cung vào rằm tháng tám và Đại Lễ Đức Chí Tôn vào mùng tám tết âm lịch