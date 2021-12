Vé tàu ế ẩm, ga Hà Nội vắng tanh ngày giáp Tết Dương lịch

Quan sát bên ngoài sân ga và khu vực bốc xếp hàng hóa, do vắng người qua lại nên sân được tận dụng để trông giữ ô tô. Nhiều lao động tự do, nhân viên vận chuyển hàng hóa đang nhàn rỗi nói chuyện với nhau, than thở chuyện vắng khách.

Khu vực nhà ga Hà Nội có đầy đủ hướng dẫn phòng chống COVID-19 cho người ra vào.

Khu vực bốc xếp hàng hóa cũng không có việc, người lao động rảnh rỗi, ngóng chờ khách.

Trên website của ngành đường sắt, mỗi đoàn tàu SE2, SE6, SE8 chạy từ TP.HCM về Hà Nội ngày 28/1/2022 (tức ngày 26 tháng Chạp âm lịch) còn hàng trăm vé chưa có khách mua, kể cả vé ngồi mềm điều hòa và giường nằm. Hiện giá vé những ngày cao điểm dịp Tết trên các tàu TP.HCM - Hà Nội trung bình 1,8 - 2,3 triệu đồng.

Năm nay hành khách đi tàu trong khoảng thời gian từ ngày 20/1/2022 đến hết ngày 28/2/2022 nếu có yêu cầu đổi, trả vé được bảo lưu tiền vé và sử dụng để đi các lịch trình khác bằng đường sắt trong năm 2022.