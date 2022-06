Vé số giả làm khổ người bán vé số thật

Chỉ trong vài ngày cuối tháng 5 và đầu tháng 6/2022, Công an các xã trên địa bàn huyện Long Mỹ tiếp nhận gần 10 trường hợp là người bán vé số đến trình báo bị đối tượng dùng vé số giả để đổi thưởng. Ban Chỉ huy Công an huyện Long Mỹ chỉ đạo các Tổ công tác nhanh chóng vào cuộc, phối hợp cùng Công an các xã tiến hành điều tra và nhanh chóng bắt được đối tượng Nguyễn Văn Đan (SN 1983, trú huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu).

Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Mỹ tìm ra đối tượng tên Toàn. Cơ quan Công an xác định Toàn không phải là tên thật của đối tượng, mà tên thật là Trần Thanh Nhàn (SN 1984, trú ấp Long Hậu, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu). Khám xét nơi ở đối tượng Nhàn, Cơ quan điều tra thu giữ một máy in, nhiều tờ vé số in sẵn nghi giả và một số tang vật liên quan. Nhàn khai nhận, bản thân làm nghề tài xế nhưng vì muốn nhanh có tiền nên mua máy in màu, giấy về in vé số giả trúng thưởng bán cho Đan. Đối tượng chỉ in vé số trúng giải 100.000 đồng vì người bán vé số dạo không có nhiều tiền để đổi các giải lớn hơn cũng như ít bị nghi ngờ.

Thiếu tá Nguyễn Văn Lâm, Phó Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Long Mỹ cho biết, các đối tượng làm vé số giả để đổi thưởng thường nhắm tới bị hại là những người bán vé số lớn tuổi, tàn tật vì họ khó phân biệt vé số thật với vé số giả. Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Lâm, cách nhanh chóng để phân biệt vé số giả với thật là hằng ngày người bán vé số nên giữ lại một tờ vé số cũ, khi có người đổi thưởng thì lấy ra so sánh về màu sắc, độ nét, chất liệu giấy… Nếu thấy nghi ngờ thì không đổi, đồng thời ghi nhớ các đặc điểm nhận dạng đối tượng như quần áo, biển số xe, sau đó thông báo cho cơ quan Công an gần nhất...

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Mỹ đang tạm giữ hình sự Trần Thanh Nhàn và Nguyễn Văn Đan để tiếp tục điều tra về hành vi “Làm giả, sử dụng tài liệu cơ quan, tổ chức”. Công an huyện Long Mỹ thông báo, ai là bị hại hoặc có thông tin về hai đối tượng liên hệ với Điều tra viên Võ Duy Khánh (SĐT: 0919007517) để được hướng dẫn, giải quyết.