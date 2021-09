Vẻ quyến rũ khó cưỡng của tân Hoa hậu Hoàn vũ Costa Rica 2021

Những năm gần đây, Costa Rica 2 lần góp mặt trong top 10 hoa hậu Hoàn vũ vào các năm 2018 và 2021. Tân hoa hậu Hoàn vũ Costa Rica được kỳ vọng bứt phá thành tích cho quốc gia Trung Mỹ này tại mùa giải thứ 70, đồng thời trở thành đối thủ đáng dè chừng của Nguyễn Huỳnh Kim Duyên – đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ sắp tới.

Minh Nguyễn