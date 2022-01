Vẻ nóng bỏng của ca sĩ Mỹ Lệ ở tuổi 50

Chồng ca sĩ Mỹ Lệ là một doanh nhân. Nữ ca sĩ thổ lộ, người bạn đời của cô là mẫu đàn ông có hoài bão trong sự nghiệp nhưng cũng đặt gia đình lên trên hết.

Sau hơn 15 năm gắn bó, vợ chồng cô vẫn tìm thấy tình yêu và sự thấu hiểu lẫn nhau. Hiện tại, nữ ca sĩ hoàn toàn hài lòng với cuộc sông hôn nhân của mình. Hiện tại, nữ ca sĩ hoàn toàn hài lòng với cuộc sông hôn nhân của mình.

Your browser does not support the video tag.

Hà Lan