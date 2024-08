Về nhà em chồng lấy đồ mang vào viện, tôi sốc khi nhìn thấy những thứ này trong tủ quần áo

Đỉnh điểm, tuần trước, em chồng chuyển dạ sinh sớm phải nhập viện gấp. Mẹ chồng tôi bắt xe lên thẳng bệnh viện còn tôi qua nhà em chồng để lấy đồ đạc. Khi mở tủ quần áo của em chồng, tôi sững sờ khi phát hiện chiếc vòng ngọc trai và chiếc lắc tay vàng của tôi ở trong đó.

Nhìn chúng, tôi như hiểu ra vấn đề. Cách đây vài tháng, khi vợ chồng tôi về quê đám cưới, mẹ chồng tá hỏa gọi báo nhà có trộm trong đêm. Chúng đã cạy két sắt của vợ chồng tôi để lấy hết gần 200 triệu tiền mặt cùng toàn bộ đồ trang sức đắt tiền của tôi.

Tôi đã định báo công an nhưng mẹ chồng nhất quyết gàn nói không muốn làm to chuyện. Vậy là hóa ra, chẳng có tên trộm nào ở đây cả. Tất cả là do mẹ chồng và em chồng dựng lên để lấy tiền, vàng của tôi.

Khi mọi chuyện được phơi bày, tôi ấm ức muốn phát khóc. Nhưng tôi vẫn cố kìm nén, đem đồ đạc đến cho em chồng phục vụ sinh nở.

Suốt mấy ngày nay, tôi suy nghĩ đến mất ngủ. Liệu chồng tôi có biết chuyện này. Nếu anh biết mà vẫn giấu tôi, tôi có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này hay không?

Còn nếu anh không biết, tôi có nên nói ra mọi chuyện và thuyết phục chồng nhất quyết ra ở riêng, thoát khỏi người mẹ chồng này không?

