Vé máy bay khan hiếm, khách phải bay đường vòng về quê ăn Tết

Nhiều chặng bay như TP.HCM - Quy Nhơn (Bình Định), Chu Lai (Quảng Nam), Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Huế (Thừa Thiên - Huế), Tuy Hòa (Phú Yên), Thanh Hóa, Đà Nẵng, Quảng Bình, Hải Phòng, Vinh (Nghệ An) tiếp tục ít vé, thậm chí chặng TP.HCM - Thanh Hóa, TP.HCM - Vinh đã hết vé.

Cụ thể, số lượng vé tàu Thống Nhất dịp tết 2024 cung ứng của Công ty CP vận tải đường sắt Hà Nội trên 160.000 vé cả hai chiều. Với các tàu khu đoạn (tàu địa phương tuyến ngắn), công ty cung cấp khoảng 10.000 vé/ngày cho các tuyến Hải Phòng, Lào Cai, Thanh Hóa, Vinh (Nghệ An). Ngoài ra, các ngày sát tết sẽ tăng cường các toa tàu Thống Nhất để chạy tàu ngắn, cung cấp khoảng 16.000 vé các tuyến. Trong ngày cao điểm, công ty chạy 13 chuyến tàu Thống Nhất/ngày và 18 chuyến tàu địa phương/ngày.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục tổng hợp lượng vé đã bán ra để có thể tiếp tục điều chỉnh tăng chuyến, nối toa để tăng số lượng ghế phục vụ nhu cầu đi lại của người dân”, bà Đào nói.

Tính đến ngày 22/1 công ty đã bán được hơn 180.000 vé tàu Thống Nhất (tương đương 57% số lượng vé cung cấp). Hành khách chủ yếu mua vé chiều từ miền Nam ra từ ngày 23 - 28 tháng Chạp và sau Tết với tàu từ miền Bắc vào.

Đáng chú ý, dù số lượng vé cung ứng khá nhiều, người dân không gặp khó khăn khi phải mua vé tàu tết nhưng giá vé lại cao. So với tết 2023, vé tàu năm nay cao hơn từ 5 - 10%, tùy từng loại chỗ. Trong đó, chặng TP.HCM - Hà Nội trước Tết cao nhất tới 2,9 triệu đồng/chiều với loại vé giường nằm khoang 4 giường.

So với giá vé máy bay nếu mua sớm được giá rẻ thì vé tàu thậm chí còn cao hơn khá nhiều. Tuy nhiên do vé tàu có nhiều loại nên nếu gia đình 4 người đi khoang 4 giường nằm từ TP.HCM ra Hà Nội, chỉ cần mua 2 vé cho bố mẹ, còn 2 con có thể mua ghế phụ hoặc ghế ngồi cứng (giá vé khoảng 600.000 - 700.000 đồng/trẻ em) và nằm cùng giường bố mẹ để tiết kiệm. Rất nhiều hành khách lựa chọn hình thức này để tiết kiệm do mức giá trung bình chia cho 4 người giảm đi khá nhiều, còn 1,5 - 1,8 triệu đồng/vé/người.

Ngành Đường sắt cũng đang áp dụng nhiều chính sách ưu đãi, giảm giá để hỗ trợ hành khách đi tàu; đồng thời khuyến cáo người dân không mua vé qua các đối tượng trung gian “cò mồi, chợ đen”.

PHẠM DUY