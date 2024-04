Vé máy bay 30/4-1/5 nhiều chặng bị vét sạch dù giá 'trên trời'

Trong đó, các đường bay từ Hà Nội và TP.HCM đến các địa phương là 657 nghìn ghế; 3.400 chuyến bay, tăng khoảng 16% so với các ngày bình thường.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) dự kiến, sản lượng khai thác tại các cảng nội địa trên toàn mạng cảng ACV dự kiến khoảng 9.000 lượt cất hạ cánh, trung bình 1.285 lượt/ngày (tăng 16,5% so với ngày thường tháng 4/2024, bằng 98% so với cùng kỳ 2023); sản lượng hành khách ước đạt 1,53 triệu lượt, tăng 15-20% so với ngày bình thường.

Ngày cao điểm nhất dự kiến là ngày 26/4 với 1.530 lượt cất hạ cánh và 260.000 hành khách.

Trước tình hình này, Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản chỉ đạo “nóng” yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam, căn cứ nguồn lực và việc tối ưu hóa đội tàu bay, xem xét bổ sung ngay tải cung ứng trên các đường bay từ Hà Nội và TP.HCM đến các điểm du lịch như Đà Nẵng, Phú Quốc, Cam Ranh, Phú Bài, Phù Cát, Liên Khương, Điện Biên, Đồng Hới, Côn Đảo,... vào ngày 27/4 ngược lại, từ các địa phương về hai thành phố này ngày 1/5.

Nếu có vướng mắc, các hãng cần báo cáo về Cục Hàng không Việt Nam sớm nhất để được hướng dẫn, giải quyết khi thực hiện việc bổ sung tải cung ứng.