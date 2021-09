Vẻ gợi cảm khác xa trên phim của Sâm giúp việc 'Hương vị tình thân'

Bên cạnh những vai diễn, Minh Cúc được cảm phục bởi câu chuyện một mình nuôi con bị bại não. Đến nay khi con gái cô được 11 tuổi, Minh Cúc vẫn đầy nghị lực, kiên nhẫn chăm sóc và yêu thương con gái mỗi ngày.

Trong một bài phỏng vấn với VietNamNet, Minh Cúc khẳng định hiện tại không quá quan tâm đến chuyện kết hôn hay có gia đình riêng: "Tôi yêu thích sự tự do và hài lòng với cuộc sống hiện tại. Hơn nữa, tôi độc lập, tự chủ đã quen. Những lúc mệt mỏi có gia đình bên cạnh, có con gái, có công việc và sự yêu thương của khán giả, tôi cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh rồi. Tất nhiên, ai đến với tôi, yêu thương trân trọng 2 mẹ con tôi đón nhận 1 cách vui vẻ và cũng sẽ trân trọng họ. Còn nếu không, mẹ con tôi vẫn ổn mà!".

Minh Cúc và con gái.

Minh Cúc trong phim 'Hương vị tình thân'

Phương Linh

Ảnh: FBNV