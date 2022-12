Vẻ đẹp trong sáng của Phạm Giáng My – Thí sinh Hoa hậu Việt Nam có vòng eo nhỏ hơn cả Ngọc Trinh

Dù không nằm ngoài dự đoán nhưng với việc vào top 35, Phạm Giáng My (SBD 114) và người thân của cô đã có một đêm mất ngủ vì vui mừng. NTK Hoàng Ly – người thiết kế áo dài cho Phạm Giáng My và đồng hành cùng cô ở Hoa hậu Việt Nam chia sẻ niềm vui: "Việc Phạm Giáng My vượt qua vòng chung khảo toàn quốc để vào chung kết là điều tôi đã dự đoán từ trước bởi My có gương mặt trong sáng, hình thức cân đối với chiều cao 1m7, lại có kinh nghiệm khi vừa thi Người đẹp Hoa Lư và giành vương miện. Thử thách ở vòng chung kết còn rất nhiều nhưng với sức trẻ và sự khát khao chiến thắng, tôi tin là My sẽ có được kết quả xứng đáng".

NTK Hoàng Ly (thứ 3 từ trái sangi) cùng các Người đẹp Hoa Lư

Liên hệ để phỏng vấn Phạm Giáng My, cô cho biết lịch trình của cuộc thi luôn diễn ra kín mít nên phải rất cố gắng sắp xếp, cô mới trả lời được câu hỏi phỏng vấn.

Đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Giáng My gây ấn tượng đầu tiên là ở cái tên trùng với Hoa hậu Đền Hùng Giáng My. Nhưng điều đáng nói hơn cả là cô vừa đăng quang một cuộc thi sắc đẹp cấp tỉnh: Người đẹp Hoa Lư 2022 và đoạt giải thưởng phụ Người đẹp mặc trang phục áo tắm đẹp nhất. Chiến thắng tại Người đẹp Hoa Lư 2022 đã giúp Phạm Giáng My được đặc cách vào vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2022.

Phạm Giáng My cùng các thí sinh trình diễn áo dài trong đêm chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam

Tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm nay, Phạm Giáng My là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất. Người đẹp sinh năm 2004, hiện là sinh viên Đại học Văn hóa Hà Nội. Sở hữu vẻ đẹp trong sáng, hình thể mảnh mai, Giáng My còn gây ấn tượng với "vòng eo con kiến" chỉ 55 cm. Trong khi các thí sinh khổ sở vì luyện tập để giảm cân thì Phạm Giáng My "may mắn" sở hữu thể trạng khó tăng cân. Cùng với đó, ngay từ khi còn nhỏ, Phạm Giáng My đã yêu thích bộ môn múa. Đó cũng là yếu tố giúp cô có được vóc dáng mảnh mai, cân đối. Người đẹp Hoa Lư cảm thấy cơ thể như được giải phóng, mọi cảm xúc được giải tỏa khi được hoá thân vào các bài múa. Trong phần thi tài năng Người đẹp Hoa Lư và Hoa hậu Việt Nam, cô cũng gây ấn tượng bằng các tiết mục múa đẹp mắt.