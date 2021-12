Vẻ đẹp gây sửng sốt của chiếc bình thạch anh bọc vàng hơn 1.000 năm tuổi

Your browser does not support the audio element.

Một chiếc bình thạch anh bọc vàng có niên đại hơn 1.000 năm tuổi vừa được phục chế trở lại vẻ đẹp nguyên bản ban đầu. Sự tinh tế trong cách thức chế tác chiếc bình khiến các nhà khoa học sửng sốt (Ảnh: Daily Mail).

Các chuyên gia khảo cổ cho rằng chiếc bình này có thể từng đựng dầu thơm hoặc một loại tinh chất quý giá nào đó vốn chỉ dùng cho các bậc vua chúa hoặc dùng trong các nghi thức đặc biệt.

Chiếc bình này từng được tìm thấy cùng với nhiều món đồ cổ khác trên một cánh đồng nằm ở miền tây Scotland hồi năm 2014. Số lượng đồ cổ được tìm thấy khi đó đã gây sửng sốt bởi thuộc vào hàng lớn nhất trong các kho báu cổ vật từng được tìm thấy tại Anh và Ireland.

Khi được tìm thấy, chiếc bình thạch anh bọc vàng khó nhận biết bởi khi được chôn xuống đất cách đây 1.000 năm, chiếc bình được đặt trong một chiếc túi da, trải qua thời gian, chiếc túi bị phân hủy tạo thành các mảng bám, bám chặt vào chiếc bình quý giá và khiến diện mạo của món cổ vật này trở nên lạ lùng.

Giờ đây, những mảng bám ấy đã bị loại bỏ và diện mạo đẹp đẽ ban đầu của chiếc bình cổ quý giá đã được phục hồi, giới khảo cổ choáng ngợp trước chiếc bình đá bọc vàng có diện mạo ấn tượng.

Cách thức chế tác tinh tế của các chi tiết bằng vàng ròng bọc bên ngoài chiếc bình thạch anh cho thấy tay nghề đẳng cấp của người thợ kim hoàn chịu trách nhiệm thực hiện. Vàng ròng đã được kéo ra thành sợi rồi bện lại thành các chi tiết đẹp mắt và tinh tế.