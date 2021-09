Vẻ đẹp cuốn hút của Củng Lợi ở tuổi 56

Củng Lợi từng trải qua một cuộc hôn nhân và nhiều mối tình khá ồn ào. Năm 2017, cô quen biết nhà soạn nhạc người Pháp Jean Michel Jarre. Sau thời gian dài tìm hiểu, cả 2 tiến tới hôn nhân năm 2019. Sau kết hôn, Củng Lợi tạm rút lui khỏi các hoạt động diễn xuất để ổn định cuộc sống cùng chồng tại Pháp. Thời gian qua, minh tinh chính thức trở lại showbiz với nhiều vai trò.

Củng Lợi trên thảm đỏ LHP Quốc tế Bắc Kinh

Thúy Ngọc