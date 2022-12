Vẻ đẹp của phụ nữ Pháp: Đàn ông si mê, đàn bà bắt chước

5 giờ trước Nhịp sống

Công an xác định nguyên nhân do thời tiết xấu, mưa to, gió giật mạnh làm khung đèn chiếu sáng bị đổ về phía trước. Thời điểm này, có nhiều người dân ngồi phía dưới theo dõi các tiết mục văn nghệ...