Vẻ đẹp cân mọi tạo hình của Han So-hee phim 'My name'

Han So-hee gợi cảm trên bìa tạp chí ELLE.

Mới đây, Han So-hee vừa trở lại với phim mới My name với hình tượng hoàn toàn khác. Hóa thân thành một đặc vụ ngầm lén điều tra về cái chết của cha, tạo hình gai góc với đầy rẫy vết thương của Han So-hee đã khiến người hâm mộ trầm trồ không ngớt. Đặc biệt trong hai tập đầu mới lên sóng, người hâm mộ đã vô cùng sốc khi xem cảnh nóng táo bạo, nude 100% của nữ diễn viên.

Han So-hee với tạo hình mạnh mẽ trong phim mới 'My name'.

Han So-hee trong 'My name'

Phương Linh