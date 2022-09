Vẻ đẹp bí ẩn của những địa điểm bị bỏ hoang

Công viên nước hồ Thủy Tiên tọa lạc trên đồi Thiên An, hồ Thủy Tiên (xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy), cách trung tâm thành phố Huế khoảng 10 km về hướng Tây Nam. Công viên được Công ty Du lịch Cố đô đầu tư hơn 70 tỷ đồng trên diện tích khoảng 20 ha đất. Năm 2004, công viên được đưa vào khai thác phục vụ du khách. Tuy nhiên, chỉ sau nửa năm đã bị bỏ hoang.

Hình ảnh một dinh thự bề thế lọt thỏm giữa rừng sâu khiến nhiều người tò mò về lịch sử của nó. Theo Irish Mirror, đây chính là dinh thự Moore Hall ở Carnacon, quận Mayo. Cơ ngơi này vốn thuộc về gia đình nhà Moore. Tuy nhiên, 100 năm trước, sau khi bị thiêu rụi trong một cuộc chiến, dinh thự đã không được sửa chữa và bị bỏ hoang.

Hình ảnh dinh thự nằm giữa bạt ngàn cây được chia sẻ nhiều trên mạng. Ảnh: Ariel Photography Mayo.

Du khách đến thăm dinh thự nhận xét nó giống như "khu vườn ma thuật", "viên ngọc quý bị giấu đi" hay “vườn cổ tích". Vào năm 2018, dinh thự được mua lại bởi Hội đồng Quận Mayo với giá 400.000 Euro (tương đương hơn 9,1 tỷ đồng) với mục đích làm khu bảo tồn thiên nhiên, thu hút khách du lịch.

Lâu đài McDermott ở Ireland

Lâu đài này là di tích quốc gia được công nhận và bảo vệ nằm ở Quận Roscommon, Ireland. Có vẻ thần bí vì bị bỏ hoang lâu ngày cộng với việc nằm chễm chệ trên một hòn đảo nhỏ tại Công viên rừng Lough Key, lâu đài McDermott khơi dậy sự tò mò của nhiều người. Theo All This Interesting, lâu đài có một lịch sử phong phú, bắt nguồn từ thế kỷ 12. Cũng có những câu chuyện ma mị xung quanh lâu đài, kể về một chuyện tình bị cấm đoán và có cái kết không may mắn.