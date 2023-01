Vé concert Kpop tăng vọt sau đại dịch, 10 triệu đồng/suất đu idol

Nhiều nền kinh tế trên thế giới đang gặp nhiều khó khăn do lạm phát gia tăng, Kpop cũng không ngoại vệ. Trang tin Hàn Quốc SPOTVNews tiết lộ giá vé xem concert Kpop đang tăng chóng mặt so với thông thường, đến mức cả các fan ruột cũng phải than thở khi rút hầu bao.

TXT - nhóm nhạc trực thuộc Big Hit Music gần đây trở thành chủ đề thảo luận khi vé concert world tour TXT “ACT: SWEET MIRAGE” tổ chức ở KSPO Dome (Seoul) diễn ra vào ngày 25,26/3 dao động từ 154.000 - 198.000 won (~ 2.9 triệu - 3,7 triệu đồng).

Giá vé xem online cũng lên tới 59.400 won cho một ngày và 110.000 won cho 2 ngày.



Một concert online của TXT