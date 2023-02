'Vệ binh Dải ngân hà 3': Phim cuối cùng của đạo diễn James Gunn

Phần còn lại của trailer là những cảnh hành động và chiến đấu mãn nhãn dưới nền nhạc Since You Been Gone. Guardians of the Galaxy Vol. 3 là phần phim cuối cùng của James Gunn ở MCU và cũng có thể là “chuyến đi cuối cùng” của nhiều nhân vật quan trọng.

Bộ phim mang đến nhiều câu thoại và hình ảnh đầy cảm xúc như một lời chia tay và tri ân với khán giả khi nhiều Vệ binh đời đầu khả năng cao sẽ bỏ mạng.

Thành viên nhóm sẽ bỏ mạng ở trận chiến cuối cùng?

Kể từ năm 2014, James Gunn đã làm được việc không tưởng khi đưa nhóm siêu anh hùng ít tiếng tăm của Marvel lên màn ảnh rộng một cách thành công vang dội.

Những phần phim Guardians of the Galaxy đều mang phong cách hài hước độc đáo cùng âm nhạc bùng nổ. Sau 9 năm, Guardians of the Galaxy Vol. 3 đã khép lại bộ ba phim hấp dẫn và sẽ mở ra một chương mới cho thương hiệu.