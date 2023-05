'Vệ binh dãi ngân hà 3': Lời chia tay trọn vẹn của đạo diễn James Gunn

Drax vốn được mặc định là “cây hài” với những phát ngôn khờ khạo nhất trong nhóm. Nhưng trong Guardians of the Galaxy Vol. 3, anh chàng còn hơn như thế nhiều lần. Sâu trong thâm tâm, Drax vẫn là một người cha từng mất đi vợ lẫn con gái trong cuộc xâm lăng của Ronan (Lee Pace) và mong muốn có một mái ấm mới.

Mantis vẫn là một cô gái ngây thơ, dễ tin người và luôn hỗ trợ đồng đội về mặt tinh thần. Thế nhưng, cô đã biết phản ứng lại và bảo vệ người khác thay vì im lặng nghe những lời mắng chửi. Sức mạnh của “nàng bọ” cũng không gói gọn trong việc đứng sau trợ giúp nữa mà còn có thể tấn công rất mạnh mẽ. Nebula cũng từ một cỗ máy giết chóc, nóng nảy mà nhận ra lẽ sống của mình.

Lời chia tay các thành viên Guardians of the Galaxy đời đầu thêm xúc động

Adam Warlock là một sự bổ sung đầy tiềm năng cho đội Vệ binh khi sức mạnh bá đạo và tính cách trẻ con của anh chàng có nhiều hướng khai thác trong tương lai. High Evolutionary là một kẻ ác có tư duy méo mó nhưng lại kiên định với suy nghĩ lệch lạc và sự tàn ác của mình. Gã không hề bị lay động hay hồi tâm chuyển ý trước những lý lẽ của các siêu anh hùng.

Người hâm mộ không chỉ được ôn lại những kỷ niệm xưa từ các phần phim trước mà còn thấy được hành trình trưởng thành của dàn nhân vật sau 9 năm gắn bó trên màn ảnh rộng. Lời chia tay cũng vì thế mà trọn vẹn và cảm động hơn khi đây là lần cuối cùng mà các Vệ binh thế hệ đầu tiên còn đứng chung một khung hình hay chiến đấu cùng nhau.

Hình ảnh, âm thanh, kỹ xảo đều “đỉnh của chóp”

Guardians of the Galaxy vốn nổi tiếng phần âm nhạc xịn sò thuộc nhiều thập niên khác nhau do chính James Gunn lựa chọn. Bom tấn lần này cũng không ngoại lệ khi chiêu đãi khán giả loạt ca khúc cực chất như Since You Been Gone, Since You Been Gone hay We Care a Lot… Mỗi bài hát đều có vai trò và ý đồ riêng để tăng thêm sự kịch tính, sôi động hay bi thương cho các cảnh phim.