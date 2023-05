"Vệ binh dải ngân hà 3" có màn ra mắt ấn tượng vào cuối tuần qua

Sau khi bị "Vệ binh dải ngân hà 3" soán ngôi, bộ phim "The Super Mario Bros. Movie" (Phim anh em Super Mario) đã tụt xuống vị trí thứ hai với 18,6 triệu USD, nâng tổng doanh thu toàn cầu sau 5 tuần công chiếu lên hơn 1 tỷ USD.

Đứng thứ ba là bộ phim kinh dị "Evil Dead Rise" của Warner Bros với 5,7 triệu USD.

Bộ phim hài "Are You There God? It's Me, Margaret" do Gracie Films và Lionsgate Films hợp tác sản xuất đứng vị trí thứ tư với 3,4 triệu USD.

Ở vị trí thứ năm là bộ phim hài lãng mạn "Love Again" mới của hãng Sony khi thu về 2,4 triệu USD./.

