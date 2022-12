Về Bát Tràng ăn cỗ

Vừa vượt qua cơn bạo bệnh về tim mạch thập tử nhất sinh, ở tuổi suýt soát 80, sức khỏe yếu đi nhiều nhưng khi hỏi chuyện về mâm cỗ xưa, cảm giác như tuổi tác, sức khỏe không còn là rào cản. Cô Lâm vui vẻ kể về chuyện mình về làm dâu Bát Tràng: “Tôi là con gái Hà Nội, nhà cậu mợ (bố mẹ - NV) tôi ở Hà Nội cũng tương đối khá giả nên tôi có điều kiện được ăn ngon, mợ và các dì cũng dạy dỗ tôi từ nhỏ về nấu ăn. Đến khi về Bát Tràng làm dâu, tôi may mắn có me chỉ dạy tận tình. Me tôi khéo lắm, bà cũng là người khó tính nên dạy tôi bất kỳ việc gì đều chi li, kỹ lưỡng đến từng chi tiết nhỏ, hễ sai là bị mắng ngay, cơ mà cụ mắng khéo lắm, nói nhẹ thôi mà thấm đến như in trong đầu. Nhờ vậy mà tôi học được từ me rất nhiều điều trong cách nấu ăn theo lối cổ”.

Hỏi cô Lâm sao không gọi “mẹ” mà lại gọi “me”, được giải thích: “Ở làng Bát Tràng, me phải là vợ cả, cũng là cách phân biệt giàu nghèo, chỉ nhà giàu mới gọi mẹ là me, bố mẹ sẽ là thầy - me. Cũng giống người giàu Hà Nội gọi bố mẹ là cậu - mợ”.

Sự kết hợp giữa lối giáo dục con cái của người Hà Nội xưa với việc làm dâu Bát Tràng, riêng trong lĩnh vực ẩm thực, đã tạo nên một phong cách đặc trưng, ấy là những món ăn của Hà Nội cổ được cô Lâm vận dụng nhiều vào cỗ Bát Tràng, tạo nên sự kết hợp thú vị và dần trở thành đặc trưng riêng của cỗ Bát Tràng. Món mực nấu của Hà Nội được chuyển thể thành món măng mực, rồi su hào xào mực khô, chim câu tần hạt sen cốm… Nhờ tính đảm đang, nhẫn nại, bền bỉ của người làm dâu mà cô Lâm đã giữ lại được những kỹ thuật nấu nướng cầu kỳ trong mâm cỗ Bát Tràng.