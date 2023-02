VĐV bóng chuyền Hàn Quốc cover 'See Tình' để chọc tức đối thủ

Your browser does not support the video tag.

Lee Dahyun nhảy See Tình

Lee Da Hyun sinh năm 2001 là thành viên thuộc đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Hàn Quốc. Trong khi đó Kim Yeon Kyung sinh năm 1988 thi đấu ở vị trí tấn công là cựu đội trưởng Đội tuyển Quốc gia Hàn Quốc.

Kim Yeon Kyung được coi là một trong những vận động viên nổi tiếng hàng đầu "xứ sở kim chi", từng là thành viên của Ủy ban Vận động viên FIVB (Liên đoàn bóng chuyền quốc tế). Cô còn được người hâm mộ nước nhà đặt cho biệt danh "em gái Lee Kwang Soo".