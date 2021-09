Vay tín dụng online - Cạm bẫy khó lường

Your browser does not support the video tag.

Xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội như nấm mọc sau mưa là các hoạt động quảng cáo cho vay tín dụng, vay không thế chấp online, nhiều người không cần phải mất thời gian nghiên cứu cũng được đội ngũ chuyên nghiệp gọi điện hướng dẫn nhiệt tình, giúp đỡ tận tâm cho các khoản hợp đồng vay mượn nhưng sau đó là g?



Chị Kim Anh, một tiểu thương ở quận Thanh Xuân, do dịch bệnh nên cửa hàng của chị phải đóng cửa, một mình nuôi 2 con đang ăn học, nguồn thu chính là cửa hàng bún chả, phải đóng cửa, khó khăn trồng chất khó khăn.

Một ngày chị nhận được cuộc điện thoại từ một số lạ mời chào gói vay tín dụng rất hời và đơn giản trong các khâu xét duyệt, không phải chứng minh tài sản và thu nhập, tưởng đấy cũng là cứu cánh cho mình. chị Đoàn Kim Anh, đã làm theo hướng dẫn.