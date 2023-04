Vay tiền online, hơn 500 người bị lừa hàng chục tỷ đồng

Thủ đoạn của nhóm là giả danh nhân viên các công ty tài chính, các ngân hàng đăng thông tin cho vay tiền online. Khách hàng có nhu cầu vay tiền thì liên hệ làm hồ sơ và phải đóng các khoản phí phát sinh khi duyệt hồ sơ như phí vay vốn, phí bảo hiểm khoản vay, phí bảo lưu hồ sơ vay.

Sau khi củng cố hồ sơ, ngày 22/4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng phối hợp với công an các địa phương khám xét 3 địa điểm, tạm giữ 8 nghi can gồm Nguyễn Thị Huyền, Lưu Thị Hiền, Phùng Văn Quang, Nguyễn Thị Hồng Thắm, Phạm Văn Thắng, Ngô Đức Thắng, Dương Chí Thương và Hà Văn Chức.