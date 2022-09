Vay tiền ngân hàng sử dụng sai mục đích, chủ doanh nghiệp ở Phú Yên bị bắt

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 15/02/2008 đến tháng 10/2009, Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Nông thổ sản An Bình (Công ty An Bình) ký kết các hợp đồng tín dụng vay của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Yên (BIDV Phú Yên), có cầm cố, thế chấp tài sản để bảo đảm khoản vay, trong đó thế chấp 08 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của vợ chồng Nguyễn Thành Hiếu. Đến tháng 12/2009, Công ty An Bình mất khả năng thanh toán số tiền gốc và lãi còn lại, hàng hóa cầm cố không còn tồn kho, tài sản thế chấp không đủ pháp lý phát mãi thu hồi nợ, Công ty An Bình tự tan rã.