Vay online 90 triệu, phải trả 200 triệu, người phụ nữ liên tục bị hăm dọa

Mỗi ngày chị N. nhận được hàng chục cuộc gọi và tin nhắn hăm dọa.

"Càng ngày càng nhiều số điện thoại lạ gọi tới hù dọa tôi một cách đáng sợ. Các cuộc gọi này buộc tôi lại phải lên app giải ngân tiếp để trả tiền cho app cũ. Tôi đắn đo không biết có nên báo cho công an hay không, vì tôi sợ lỡ công an không vào cuộc thì bên app sẽ gây áp lực cho tôi và gia đình.

Từ hôm vay tiền đến giờ, không một ngày nào tôi được yên cả. Tôi biết mình sai, nhưng thật sự là không biết phải làm như thế nào mới thoát ra được. Ngày nào cũng vay 3 app này trả cho 1 app kia... Tôi không dám ngủ, sợ đến ngày mai họ sẽ điện thoại. Tôi không giải ngân họ cũng điện thoại nói, mà chưa hết ngày trả họ cũng ép tôi trả trước 8h sáng hoặc trước 2h chiều. Tôi càng ngày bị rơi vào khủng hoảng nhiều lúc muốn tự vẫn...", chị N nói.

Đến hiện tại, do không đủ khả năng chi trả số lãi suất "cắt cổ", cuộc sống trở nên khốn cùng, chị N. đã gửi đơn tố cáo đến Phòng An ninh điều tra Công an TP.HCM, để lực lượng chức năng vào cuộc xử lý.

Cần trình báo công an ngay khi dính "bẫy"

Trả lời VTC News, luật sư Hà Hải - Văn phòng Luật sư Hà Hải và cộng sự - cho biết, trường hợp của chị N. cho thấy có các dấu hiệu của tội cho vay lãi nặng. Theo đó, đối với lãi suất, mức lãi suất cao nhất của Bộ luật dân sự (BLDS) là 20%/năm. Tuy nhiên, chị N. vay tổng số tiền là 90 triệu đồng, nhưng thực tế phải trả là hơn 200 triệu đồng. Như vậy, lãi suất cho vay đã gấp nhiều lần mức lãi suất cao nhất của BLDS...