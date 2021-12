Vay online 2 triệu đồng, sau 1 tháng đội lên hơn 200 triệu, người thân cũng bị đe dọa, khủng bố đòi nợ

Thiếu tá Đỗ Đình Thành, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, hình thức cho vay tiền qua app chính là một biến tướng của "tín dụng đen". Lợi dụng sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, dịch vụ cho vay tiền qua app ngày càng nở rộ trong những năm gần đây. Khi quảng cáo, các đối tượng luôn nhấn mạnh đến tính đơn giản, nhanh gọn trong thủ tục cho vay và giải ngân, thậm chí còn quảng cáo "lãi suất thấp" nhưng thực tế lãi suất cho vay qua các app thường cao gấp nhiều lần so với quy định cho phép. Bên cạnh đó, một số người vay chủ quan cho rằng bên cho vay ở đâu đó rất xa và hoàn toàn không quen biết nên không có áp lực trong việc trả nợ mà không ngờ đến những thủ đoạn đòi nợ nguy hiểm của các đối tượng.

Trên đây chỉ là hai trường hợp điển hình vay tiền qua app và đã phải nếm "trái đắng" từ dịch vụ này. Ông T. và chị N. cho biết, do thường xuyên nhìn thấy các quảng cáo trên mạng xã hội về các app vay tiền online nên khá tò mò. Khi đọc nội dung quảng cáo thấy giới thiệu hình thức vay tín chấp với thủ tục đơn giản và cam kết "bảo mật", "an toàn", "giải ngân tức thì"... nên đã tin tưởng vay tiền thông qua các app này mà hoàn toàn không ngờ đến hậu quả đằng sau nó.

Trong đó, thủ đoạn phổ biến các đối tượng thường sử dụng là tìm mọi cách uy hiếp tinh thần của người vay bằng cách tung tin bôi nhọ họ trên mạng xã hội, đồng thời thường xuyên gọi điện quấy rối cả bạn bè, người thân, cơ quan, đơn vị… của người vay làm cho họ phải chịu áp lực rất lớn từ dư luận xung quanh. Nếu vẫn chưa đòi được tiền, các đối tượng có thể sẵn sàng sử dụng vũ lực xâm phạm chỗ ở, bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích, thậm chí gây án mạng đối với các con nợ.

Thiếu tá Đỗ Đình Thành cảnh báo, nhu cầu vay tiền của người dân dịp cuối năm, đặc biệt là thời gian tết Nguyên đán thường tăng cao. Nếu người dân không tỉnh táo sẽ rất dễ mắc bẫy của các đối tượng "tín dụng đen", trong đó có hình thức vay tiền qua app. Để phòng ngừa loại tội phạm này, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đã và đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an các huyện, thành phố tiếp tục triển khai đề án đấu tranh quyết liệt với tội phạm liên quan "tín dụng đen", đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những thủ đoạn của loại tội phạm này nói chung và hệ lụy của hình thức vay tiền qua app nói riêng. Tuy nhiên, trong thời điểm hiện tại, công tác đấu tranh với loại tội phạm này còn gặp nhiều khó khăn do các đối tượng hoạt động trên không gian mạng, không đăng ký địa chỉ cụ thể nên việc xác minh rất phức tạp.

Theo đó, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không nên vay mượn tiền của các app vay tiền không rõ nguồn gốc, từ các "công ty tài chính" không được cấp phép và cả các đối tượng cho vay qua số điện thoại được treo, dán trên tờ rơi nơi công cộng...

Người dân có nhu cầu vay tiền nên tìm đến các tổ chức tín dụng chính thống được nhà nước cho phép hoạt động và cần tìm hiểu kỹ, lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ uy tín, thể hiện đầy đủ các thông tin website như: tên công ty, mã số doanh nghiệp, địa chỉ… Trường hợp bất đắc dĩ phải vay tiền của các Công ty tài chính và các App trên mạng thì cần tìm hiểu kỹ thông tin điều khoản, dịch vụ, các quy định về lãi, phí, hạn mức trả nợ… trước khi quyết định vay và có phương án chấm dứt khoản vay sớm. Khi phát hiện những hành vi vi phạm liên quan đến "tín dụng đen", người dân nên báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được can thiệp và bảo vệ kịp thời.

(Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị)