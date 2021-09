Váy 'khỏa thân' được sao quốc tế chuộng hậu giãn cách

Bên cạnh đó, các thương hiệu bình dân như Zara, Missguided hay Rare London... đều cho ra những chiếc váy xuyên thấu may sẵn dành cho những khách hàng muốn sở hữu diện mạo lấy cảm hứng từ người nổi tiếng.

Các tìm kiếm về trang phục không áo ngực tăng 1,375% trên các trang web thời trang nhanh.



Các thương hiệu thời trang nhanh, hàng hiệu bình dân đều cho ra các mẫu váy xuyên thấu phục vụ khách hàng muốn giải phóng cơ thể.

Chia sẻ trên Femail, stylist Rochelle White lý giải sự gia tăng của những chiếc váy “khỏa thân” là do các tín đồ thời trang muốn thể hiện sự tự do, giải phóng sau 18 tháng bị hạn chế do COVID-19 bằng cách khoe “da thịt” nhiều hơn.

“Váy khỏa thân đang trở lại như một cách kỷ niệm sự tự do và kết thúc quãng thời gian dài giãn cách xã hội. Vì hầu như không có sự kiện trao giải hay thảm đỏ nào được tổ chức vào năm 2020, rất nhiều người nổi tiếng muốn nắm lấy quyền tự do mới tìm lại được và thể hiện nó thông qua trang phục vào năm 2021.

Đó là một cách để thể hiện cá tính và cơ thể. Tôi cảm thấy rằng, nhiều người, bao gồm cả ngôi sao, đã dành quá nhiều thời gian với những bộ đồ thoải mái và kín bưng. Nhìn chung, đây là một cách mang lại tình yêu cho cơ thể của họ”, nữ chuyên gia nhận định.

Trang phục xuyên thấu từng thịnh hành trên thảm đỏ vào những năm 1990 do Kate Moss và Rose McGowan khởi xướng.