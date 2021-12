Váy của Thùy Tiên chưa là gì với váy của Miss Universe 2006: Nặng, chật, hại chính chủ ngất xỉu ngay trên sân khấu

Dư âm về màn đăng quang của Thùy Tiên tại Miss Grand International 2021 vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, Thùy Tiên vẫn là tâm điểm chú ý của mạng xã hội gần đây khi những bài chia sẻ về cô, đặc biệt là tại sân khấu ở Thái Lan vừa qua vẫn thu hút lượng tương tác khổng lồ. Bên cạnh trí tuệ và các kỹ năng mềm khác, trang phục phù hợp, giúp Thùy Tiên tỏa sáng cũng là yếu tố giúp cô chạm tay đến vương miện danh giá.

Bộ váy táo bạo với đường dây bắt chéo trước bụng Thùy Tiên mặc tại đêm chung kết còn được netizen tinh ý nhận ra có màu sắc trùng với vương miện và dải sash khi đều lấy màu xanh lá làm điểm nhấn, màu vàng nhạt làm nền. Tuy nhiên, không nhiều người biết bộ váy này tiềm ẩn nguy cơ khiến nàng Hậu gặp nguy hiểm do phần đuôi váy mỏng, dễ dính vào giày hay nếu lỡ chân đạp lên hột ở lai thì rất dễ bị té. Nhưng nếu váy của Thùy Tiên chỉ mới có nguy cơ và may mắn không có sự cố nào xảy ra thì Zuleyka Rivera Mendoza - Miss Universe 2006 lại không may mắn được như thế.