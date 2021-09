Váy Chanel mất 1054 giờ hoàn thành trong phim về công nương Diana

'Spencer' lấy bối cảnh tháng 12/1991 khi công nương Diana tham gia bữa tiệc giáng sinh ở hoàng gia và sau đó quyết định từ bỏ cuộc hôn nhân của mình.

Phim có buổi công chiếu toàn cầu tại LHP Venice ngày 3/9 trước khi ra rạp toàn cầu vào 5/11 tới.

Trailer phim 'Spencer'

