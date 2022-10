Vây bắt côn đồ đất Cảng nhiễm HIV cầm hung khí chống trả công an

Ngày 20/10, thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Vũ Văn Nguyên (SN 1971, trú tại 10/78 Lê Lợi, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng), sau khi gây thương tích, Nguyên tiếp tục dùng rìu hung hãn chống trả lực lượng chức năng.

Trong lúc cãi vã, Nguyên nổi cơn hung đồ rút dao nhọn mang theo đâm 1 nhát vào ngực anh Thắng, khiến nạn nhân bị thương tích nặng phải cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi gây án, Nguyên rời hiện trường về nhà

Nhận tin báo, Công an quận Ngô Quyền điều động lực lượng, phối hợp cùng tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức truy bắt đối tượng. Mặc dù đã được kêu gọi đầu thú nhưng Nguyên không phản hồi, buộc lực lượng Công an quyết định bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng. Khi Công an vào nhà, Nguyên đã leo sang mái thượng của tòa nhà kế bên ẩn nấp nhưng bị phát hiện.