Vay 1,5 tỷ gánh nợ tới 15 tỷ, mất trắng cả nhà vì tín dụng đen

Liên quan đến hoạt động tín dụng đen, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an), cho biết từ cuối tháng 4/2019 đến nay, lực lượng Công an đã tiếp nhận, phát hiện 1.047 vụ, với 1.718 đối tượng; đã khởi tố 554 vụ với 990 bị can, xử phạt hành chính 375 vụ với 593 đối tượng. Riêng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, đã phát hiện, tiếp nhận 539 vụ với 884 đối tượng, trong đó khởi tố 314 vụ với 541 bị can, xử phạt hành chính 153 vụ với 249 đối tượng.

Số liệu từ TAND TP. Hà Nội cho thấy, so với cùng thời điểm này năm ngoái, số vụ án thụ lý liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” tăng khoảng 37,5%. Dịch Covid-19 tác động nặng nề đến DN và người dân. Thu nhập của đối tượng lao động thời vụ, công nhân, người kinh doanh bị giảm sút. Thậm chí, nhiều người không có thu nhập để trang trải các nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, dẫn tới tình hình tội phạm tín dụng đen có chiều hướng diễn biến phức tạp.