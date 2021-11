Vào vụ ghẹ sữa tươi thơm ngon, chế biến được nhiều món, các bà nội trợ mua cả yến nấu canh

Ghẹ sữa vị giống với cua đồng, thơm ngon, ngọt nước giá lại mềm hơn giá cua.

Cũng giống như cua, ghẹ sữa chế biến được nhiều món khác nhau. Ngoài xay nấu canh, nấu riêu, ghẹ sữa non còn được khách mua về rang me, tẩm bột chiên giòn, rang mắm tỏi, rang lá lốt… cả người lớn, trẻ nhỏ đều thích mê. Tiểu thương này còn cho hay, muốn biết ghẹ sữa non có tươi hay không cứ quan sát 2 càng lớn của ghẹ là biết. Càng lớn của ghẹ sữa có màu xanh thì ghẹ đó là tươi, mu ghẹ dày, ghẹ sẽ nhiều thịt, lọc nhiều gạch hơn, nếu lên thơm ngon, ngọt nước.