Vào viện kiểm tra sức khỏe thì tình cờ gặp chồng, nghe người bên cạnh nói gì đó tôi đòi ly hôn trong nước mắt

Cưới nhau được hơn nửa năm, chồng vẫn đối xử với tôi như thời mới yêu. Nhưng tháng trước, trong một lần anh say xỉn về nhà, anh lảm nhảm gọi tên người phụ nữ khác: "My ơi sao em lại bỏ anh đi, anh nhớ em lắm". Tôi giật mình rồi nghĩ, mọi người thường nói "khi say thường hay nói thật lòng" nên lại càng băn khoăn.

Hôm sau, tôi tò mò lục lại đồ đạc trong phòng làm việc của anh. Tôi thấy anh vẫn giữ những bức ảnh của anh với người yêu cũ thời hai người mặn nồng. Tôi tủi thân đứng trong phòng khóc thì chồng phát hiện ra. Anh hỏi chuyện thì tôi tâm sự nỗi lòng của mình, chồng nghe xong có vẻ hối hận hứa với tôi: "Từ giờ anh sẽ không làm em phải buồn nữa, quá khứ đã qua rồi, giờ anh chỉ có em. Chúng ta sẽ sinh con và sống hạnh phúc bên nhau". Lời nói ngọt ngào của chồng khiến tôi nhanh chóng quên đi nỗi buồn. Tôi nghĩ, anh cũng thực sự quan tâm đến tôi, nếu không thì không thể thốt ra lời như vậy được.