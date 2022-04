Vào ký túc xá chơi, nam sinh lớp 12 bị học sinh lớp 9 chém tử vong

Trí Thức Trẻ đưa tin, ngày 7/4, đại diện Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vừ Bá Giang (15 tuổi, học sinh lớp 9, Trường THCS Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn) để điều tra về hành vi Giết người.



Trước đó, vào tối ngày 21/3, Lầu Bá T. (17 tuổi, trú xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn) và Hờ Bá K. (17 tuổi, trú xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn) đều là học sinh lớp 12, Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Kỳ Sơn đến khu ký túc xá cấp 2 xã Tây Sơn chơi.

Thấy 2 nam sinh kia đến tán tỉnh nữ sinh, Giang cùng 5 học sinh lớp 9 khác tỏ vẻ tức giận, không thích nên đã xảy ra xích mích. Khoảng 23h tối cùng ngày, Giang cùng nhóm bạn xảy ra ẩu đả với T.. Chưa dừng lại ở "đấu võ mồm", Giang bất ngờ dùng một con dao mẹo chém vào đầu khiến T. bị thương nặng.



Ghi nhận của Tiền Phong, nam sinh T. được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cấp cứu ngay sau đó. Tuy nhiên 5 ngày sau, T. tử vong do vết thương quá nặng.