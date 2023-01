Vào cua 'khét lẹt', xe con mất lái lao vào gia đình đang ngồi sưởi trước nhà

Đoạn video được camera an ninh của gia đình ghi lại, xe ô tô 7 chỗ màu trắng bạc, BKS 27-044.02 đang di chuyển theo hướng Hà Nội - Điện Biên đến khu vực bản Hồng Sọt, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên thì mất lái và lao vào nhà dân.

Đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy có một nhóm người ngồi ven đường đã không tránh kịp, 1 phụ nữ đã bị hất văng ra xa và nhiều người khác hoảng loạn. Đoạn video sau đó được lan truyền rất nhanh và đã thu hút sự chú ý của nhiều người.