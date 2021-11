Vàng vượt 59 triệu đồng/lượng, báo hiệu cơn sốt cuối năm

So với cách đây một tuần, giá vàng miếng SJC đã tăng khoảng 700.000 đồng/lượng. Còn nếu so với 2 tháng trước, giá vàng miếng SJC đã tăng tới hơn 2 triệu đồng.

Trái ngược với vàng miếng, giá vàng nhẫn giữ nguyên hoặc quay đầu giảm nhẹ. Giá vàng nhẫn PNJ vào sáng nay được giao dịch ở mức 51,6-52,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng nhẫn do PNJ chế tác hiện vẫn trong xu hướng giảm kéo dài từ cuối tháng 10 đến nay.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tăng khá mạnh trở lại sau cú giảm vào cuối tuần trước.

Tính tới 15h ngày 8/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.816,7 USD/ounce, tăng 0,3 USD/ounce so với buổi sáng. Còn vàng giao tháng 1/2022 trên sàn Comex New York ở mức 1.817,6 USD/ounce, giảm 0,5 USD/ounce so với buổi sáng.