Vàng tăng giá cứu đồng Yên khỏi mất giá trước USD

Giá vàng của Hiệp hội Thị trường vàng thỏi London (LBMA) đạt trung bình 1.871 USD / oz trong quý 2, cao hơn 3% so với mức trung bình của quý 2 năm 2021. Tuy nhiên, so sánh này che giấu sự sụt giảm giá 6% trong quý gần đây nhất, bị áp lực bởi lãi suất tăng và giá trị tăng cao của đồng USD.

Nhu cầu vàng (không bao gồm OTC) thấp hơn 8% so với cùng kỳ ở mức 948 tấn. Kết hợp với quý 1, nhu cầu 6 tháng đầu năm đạt 2.189 tấn, tăng 12% so với cùng kỳ.

Ảnh: Hoàng Hà

Đầu tư vào vàng thỏi và tiền xu không thay đổi so với quý 2 năm 2021 do sự sụt giảm mạnh ở Trung Quốc, tuy nhiên, bù đắp bởi sự tăng trưởng ở Ấn Độ, Trung Đông và Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng doanh thu 6 tháng đầu năm giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 526 tấn do sự yếu kém của Trung Quốc.

Nhu cầu tiêu dùng trang sức quý 2 đạt 453 tấn, cao hơn 4% so với cùng kỳ năm ngoái, mặc dù so với quý 2 năm ngoái khá yếu. Tổng nhu cầu đồ trang sức trong 6 tháng đầu năm là 928 tấn, thấp hơn 2% trong 6 tháng đầu năm 2021.