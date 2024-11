Vàng nhẫn giảm giá mạnh, giá USD tăng cao

Cuối giờ chiều 13/11, vàng nhẫn trong nước tiếp tục giảm giá do thị trường vàng thế giới hạ nhiệt. Vàng bày bán tại một cửa hàng kinh doanh Công ty vàng bạc Bảo Tín Mạnh Hải. Ảnh: Trần Việt/TTXVN Theo đó, giá vàng nhẫn SJC 999 giao dịch 79,5 – 82,2 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng mua vào và 200.000 đồng/lượng bán ra so với phiên ngày 12/11. Công ty Vàng Bạc đá quý Phú Quý niêm yết 80,8 - 83,1 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng mua vào và 100.000 đồng/lượng bán ra so với hôm 12/11. Giá vàng nhẫn PNJ niêm yết 80,8 - 82,4 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng ở mỗi chiều so phiên trước. Tuy nhiên, tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tròn trơn mua vào – bán ra là 81,18 - 83,18 triệu đồng/lượng, tăng tới 660.000 đồng/lương mua vào và tăng nhẹ 60.000 đồng/lượng bán ra so với phiên trước. Phiên chiều 13/11 cho hay, giá vàng miếng SJC tạm ngưng đà giảm sau gần một tuần lao dốc, giao dịch 80,5 - 84 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong 1 tháng qua, giá vàng SJC đã giảm 2 triệu đồng/lượng mua vào và 500.000 đồng/lượng bán ra. “Trong 1 tuần gần đây, giá vàng thế giới liên tục giảm, khoảng 200 USD/ounce. Khả năng giá vàng thế giới còn giảm thêm 70 - 80 USD, về khoảng 2.550 USD/ounce, mới kết thúc việc điều chỉnh này. Giá vàng trong nước không thể nằm ngoài tác động từ lực giảm của giá vàng thế giới. Chỉ ít ngày nhưng 2 thương hiệu là vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 đã "bốc hơi" từ 7 - 10 triệu đồng/lượng. Thời điểm giá vàng trong nước đang giảm mạnh, giá quy đổi giá vàng trong nước và thế giới đang ngang bằng, đây là cơ hội tốt cho những nhà đầu tư muốn mua tích trữ hay đầu tư”, chuyên gia kinh doanh vàng Trần Duy Phương cho biết. Trong phiên chiều 13/11, giá USD bán ra tại các ngân hàng thương mại đều tăng lên 25.502 đồng/USD, mức cao nhất lịch sử. Tỷ giá trung tâm cũng lên mức cao nhất từ trước đến nay. Theo đó, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) niêm yết 24.288 đồng/USD, tăng 21 đồng so với ngày 12/11. Tại Vietcombank, giá USD mua vào 25.150 đồng/USD, tăng 60 đồng so với ngày 12/11; BIDV tăng 46 đồng sau một ngày, đưa giá mua lên 25.180 đồng; VietinBank nâng giá USD mua vào lên mức 25.163 đồng/USD, tăng 15 đồng. Ở khối ngân hàng tư nhân, Techcombank tăng giá USD lên mức 25.165 đồng/USD, tăng 18 đồng... Từ đầu năm đến nay, giá USD tại các ngân hàng tăng khoảng 1.100 đồng, tương đương mức tăng 4,4%. Trong khi đó tại thị trường tự do, tỷ giá USD được các điểm thu đổi ngoại tệ giao dịch 25.540 - 25.650 đồng/USD (mua - bán), giảm khoảng 70 đồng ở cả hai chiều so với ngày 13/11. Tính từ đầu năm tới nay, giá USD tự do đã tăng khoảng 900 đồng, tương đương tăng 3,6%. Tỷ giá USD trong nước bật tăng trong bối cảnh chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, tăng vọt lên 106 điểm, cao nhất trong vòng 6 tháng qua. Đồng USD duy trì xu hướng tăng liên tục so với các đồng tiền chủ chốt sau khi ông Donald Trump vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.