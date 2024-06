Vàng miếng SJC được ngân hàng định danh, rủi ro nếu mua qua 'cò', thuê xếp hàng

Thông qua website ngân hàng, khách hàng có thể đăng ký mua vàng miếng SJC theo địa điểm mong muốn và nhận được xác nhận lịch hẹn với thông tin về địa điểm, thời gian thực hiện thanh toán và giao nhận vàng miếng SJC mà không cần phải đến trực tiếp để xếp hàng và lấy số giao dịch.

Đáng chú ý, ngân hàng chỉ cung cấp dịch vụ bán vàng miếng SJC cho khách hàng đã đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến trên website.

Giá vàng là giá niêm yết tại thời điểm thực hiện thanh toán và giao nhận mua vàng miếng tại địa điểm của ngân hàng.

Trước hiện tượng một số đối tượng thuê người xếp hàng mua vàng miếng tại các ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới đây đã gửi công văn hoả tốc đến Bộ Công an, đề nghị phối hợp điều tra hành vi đầu cơ, trục lợi, thao túng thị trường.

NHNN cũng đề nghị Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương phối hợp đảm bảo an ninh tại các địa điểm bán vàng của các ngân hàng thương mại nhà nước và Công ty SJC; hạn chế tình trạng các đối tượng có dụng ý xấu thuê người xếp hàng mua gom vàng, gây mất trật tự trị an.