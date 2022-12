Vắng mặt loạt show cuối năm, Sơn Tùng ở Mỹ thực hiện MV mới?

Năm 2022 vừa qua, bên cạnh những ồn ào tình cảm hay những tranh cãi liên quan đến ca khúc There's No One At All thì Sơn Tùng cũng có những dự án được khán giả đón nhận đặc biệt như dự án kỷ niệm mang tên Sky Decade - một thập kỉ cùng Sky - tên gọi cộng đồng người hâm mộ của Sơn Tùng.

Nam ca sĩ cũng đã tung ra liên tiếp 4 video mở đầu dự án bao gồm 1 video Intro, 1 video Lời Tri Ân dành cho fan và 2 bài hát Cơn Mưa Xa Dần, Nắng Ấm Ngang Qua (làm mới từ Cơn Mưa Ngang Qua - Nắng Ấm Xa Dần).

Theo Saostar