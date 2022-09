Vắng mặt 2 đồng phạm giúp sức, hoãn phiên tòa ông Diệp Dũng kêu oan

Ngày 21/9, TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Diệp Dũng (53 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM) về tội “chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước”.

Trước đó, bị cáo bị TAND TP.HCM tuyên phạt 2 năm tù. Cho rằng mình bị oan, bị cáo đã làm đơn kháng cáo kêu oan.

Trong phiên tòa hôm nay, 2 bị án liên quan tới vụ án là Nguyễn Hoài Bắc (37 tuổi, cựu cán bộ công tác tại Phòng An ninh kinh tế - Công an TP.HCM), Lê Thị Phương Hồng (42 tuổi, kinh doanh tự do) không được triệu tập tới tòa.

Trong phần làm thủ tục, luật sư bào chữa cho bị cáo Diệp Dũng đề nghị HĐXX triệu tập hai bị án Nguyễn Hoài Bắc và Lê Thị Phương Hồng đến phiên xét xử.