Vàng giảm, USD tăng: Suy thoái ập đến, tích tài sản ròng

Hiện tại, giá vàng giảm 0,6% xuống khoảng 1.845,00 USD/ounce so với thời điểm cao nhất trong tuần, trong đó, vàng kỳ hạn của Mỹ giảm 0,1% xuống 1.848,00 USD. Do đó, giá vàng khối được định giá bằng đồng bạc xanh trở lên kém hấp dẫn hơn, do chỉ số USD tăng vào ngày 17/6, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm chuẩn của Mỹ cũng bị đẩy lên.

Han Tan, nhà phân tích thị trường tại Exility cho biết: “Áp lực từ sau đợt tăng lãi suất vừa qua lên mức 75 điểm phần trăm của Fed, thậm chí sắp tới của Mỹ, sẽ giới hạn đà tăng trong ngắn hạn của vàng”.

Vàng thực sự không được hỗ trợ nhiều trong công bố của ông Jerome Powell, bởi lạm phát và bất ổn kinh tế thường hỗ trợ cho vàng, nhưng lần này, lãi suất cao hơn sẽ làm tăng chi phí, ngăn chặn cơ hội tới các nhà đầu tư có ý định nắm giữ vàng khối.