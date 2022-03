Vàng chính thức phá mốc 69 triệu/lượng: Điều khó tin thành hiện thực

Có thể thấy, vào chiều nay (5/3), giá vàng 9999 của SJC đã tăng 750 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 950 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với đầu giờ sáng. Trong khi đó, giá vàng 9999 của Doji tại Hà Nội tăng 750 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 600 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với đầu giờ sáng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng hôm nay tiếp tục tăng mạnh do xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn căng thẳng.

Tới 14h30' hôm nay (ngày 5/3, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.972,9 USD/ounce, tăng 36,4 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 4 trên sàn Comex New York ở mức 1.966,6 USD/ounce, tăng 30,7 USD/ounce so với đêm qua.

Giá vàng thế giới hiện đã chính thức phá mức đỉnh của hơn một tuần trước, trên 1.970 USD/ounce.

Anh Tuấn