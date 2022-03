Vàng, bất động sản, chứng khoán, USD: Kênh đầu tư nào sinh lời cao nhất trong 5, 10, 15 và 21 năm qua?

Theo ông Bùi Minh Long, Trưởng phòng quản lý danh mục đầu tư quỹ DCDS, Dragon Capital Việt Nam, kênh đầu tư tốt nhất là kênh đem lại nhiều giá trị gia tăng nhất cho xã hội.

Ông Long, những kim loại quý như vàng bạc là kênh đầu tư tạm ổn trong ngắn hạn trước những biến động địa chính trị thế giới. Tuy nhiên về dài hạn, kênh đầu tư này có hiệu quả không cao vì không tạo ra giá trị gia tăng, đây thường được coi là kênh trú ẩn rủi ro nhiều hơn là đầu tư.

"Nếu đầu tư dài hạn 10 năm vào vàng, bạn chỉ có được mức sinh lời cao trong 1 – 2 năm xảy ra khủng hoảng nhưng đã bỏ phí 8 năm còn lại".

Với kênh gửi tiết kiệm, ông Minh cho rằng đây là kênh đầu tư an toàn nhưng có tỷ suất sinh lời không cao do mặt bằng lãi suất thấp. Do đó, vị chuyên gia này cho rằng những nhà đầu tư các khẩu vị an toàn cao thay vì gửi tiết kiệm có thể chuyển một phần sang kênh trái phiếu hoặc quỹ đầu tư trái phiếu để có hiệu suất sinh lời cao hơn.