Vận xui lùi xa, tuần này 3 con giáp may mắn ngút Trời

Theo chuyên gia phong thủy, tuần mới, 3 con giáp này sẽ gặp được nhiều may mắn cả trong công việc và cuộc sống.

1. Tuổi Sửu: Tử vi tuần mới 16/12 – 22/12/2024 của 12 con giáp cho thấy tuổi Sửu đang có nhiều cơ hội may mắn trong công việc và cuộc sống. Dù còn gặp một số chông gai, bạn vẫn giữ được tinh thần lạc quan và quyết tâm, giúp vượt qua khó khăn và đạt được kết quả tích cực trong tuần này.

Sự nghiệp tuần này với tuổi Sửu có những bước tiến rõ rệt. Với kỹ năng chuyên môn xuất sắc và khả năng nắm bắt tình hình nhanh nhạy, con giáp tuổi Sửu tự tin thể hiện trong các cuộc họp, gây ấn tượng với đồng nghiệp và cấp trên. Đặc biệt, những người đang theo đuổi thành tích cuối năm sẽ có cơ hội bứt phá, hoàn thành nhiệm vụ quan trọng một cách suôn sẻ và đạt được kết quả đáng tự hào. Vận may về tiền bạc của tuổi Sửu khá rõ nét trong tuần này, đặc biệt vào đầu tuần khi có Tam Hội cục dẫn đường. Bạn có khả năng ngoại giao khéo léo và xử lý các rắc rối liên quan đến công việc hoặc khách hàng một cách tinh tế, mang lại nhiều lợi ích về tài chính. Người kinh doanh buôn bán cũng có một tuần thuận lợi, khách hàng tin tưởng và ủng hộ nhiều hơn, giúp doanh thu tăng đáng kể so với tuần trước. Vận trình tình cảm của tuổi Sửu viên mãn và may mắn trong tuần này. Với những ai còn độc thân, đây là thời điểm thích hợp để bạn chủ động bày tỏ tình cảm. Một buổi hẹn ở quán cà phê đặc biệt hay vài lời trò chuyện chân thành sẽ giúp mối quan hệ tiến triển tốt đẹp hơn. 2. Tuổi Mão: Tử vi tuần mới 16/12 – 22/12/2024 của 12 con giáp cho thấy tuổi Mão có một tuần nhiều khởi sắc nhờ sự phù trợ của Thiên Đức cát tinh. Đây là khoảng thời gian thuận lợi để người tuổi Mão phát huy khả năng, khẳng định bản thân và tận hưởng thành quả xứng đáng trong các lĩnh vực.

Đường sự nghiệp của tuổi Mão tuần này thăng tiến rõ rệt. Những người làm công ăn lương có cơ hội thể hiện năng lực của mình và nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp lẫn cấp trên. Bạn cũng tự tin hơn trong các dự án quan trọng, nhất là giai đoạn cuối năm. Với những người làm kinh doanh có cơ hội gia tăng lợi nhuận một cách đáng kể. Tài lộc của con giáp tuổi Mão tuần này cũng khả quan. Người làm kinh doanh sẽ thu về nguồn lợi lớn nhờ vào sự khôn khéo trong cách làm việc và chăm sóc khách hàng.

Người làm công ăn lương có thể sẽ nhận được thêm khoản thưởng hoặc cơ hội tăng lương nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ. Dù có thể phát sinh chi phí ngoài ý muốn, nhưng nhờ khả năng xoay xở và đầu tư khôn ngoan, bạn luôn giữ được tình hình tài chính ổn định và sáng suốt.

Vào cuối tuần, đường tình cảm của con giáp tuổi Mão vượng sắc nhờ Tam Hội cục nâng đỡ. Bạn trở thành chỗ dựa tinh thần cho nhiều người xung quanh, từ người thân, bạn bè cho đến đối tác công việc. Sự chân thành và lòng bao dung của bạn sẽ giúp xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp và bền chặt hơn. Đây cũng là thời điểm thích hợp với người độc thân mở lòng, đón nhận tình cảm mới. 3. Tuổi Tỵ: Tử vi tuần mới 16/12 – 22/12/2024 của 12 con giáp dự báo rằng, tuổi Tỵ sẽ có một tuần đầy phấn khởi và thuận lợi nhờ sự hỗ trợ của cát tinh. Nhiều cơ hội mới mở ra, công việc và tài lộc đều có dấu hiệu khởi sắc. Đây là thời điểm tuổi Tỵ nên mạnh dạn nắm bắt vận may và dũng cảm hành động để đạt được kết quả như mong đợi.

Ngay từ đầu tuần, sự nghiệp của tuổi Tỵ đã rực rỡ. Dù có thể đối mặt với những lựa chọn quan trọng như thuyên chuyển công việc hoặc thăng chức, nhưng đừng quá lo lắng. Hãy tin vào khả năng của bản thân, nỗ lực, chăm chỉ sẽ giải quyết được mọi vấn đề. Những dự án tưởng chừng nằm ngoài dự đoán cũng sẽ mang lại kết quả đáng tự hào nếu bạn dám nghĩ, dám làm trong tuần này. Tài lộc của con giáp tuổi Tỵ tuần này khá vượng, đặc biệt là vào thứ 5. Đây là thời điểm thích hợp để thực hiện các quyết định lớn như mua nhà, mua xe hoặc đầu tư. Tuy nhiên, bạn cần tránh lòng tham và thận trọng với những thông tin không rõ ràng để hạn chế rủi ro. Cuối tuần có thể phát sinh thêm một số khoản chi tiêu. Vận trình tình cảm của tuổi Tỵ có nhiều chuyển biến tích cực. Với người còn độc thân, bạn có cơ hội gặp gỡ và phát triển mối quan hệ với người mình thích. Sự chân thành và gần gũi sẽ giúp bạn xây dựng nền tảng tình cảm bền vững trong tương lai. * Thông tin trong bài mang tính tham khảo.