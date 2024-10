Vận xui của người đẹp nổi tiếng sau một đêm

Cáp Ni Khắc Tư đang gây chú ý với bộ phim cổ trang "Mạc Phong Ngâm" cũng là mỹ nhân Tân Cương nức tiếng. Theo QQ, những ngày qua màn ảnh nhỏ Hoa ngữ thiếu vắng những bộ phim truyền hình có sức thu hút với khán giả. Các dự án được kỳ vọng như Cẩm tú ninh an, Thất dạ tuyết đều bị chê vì những lý do khác nhau. Tuy nhiên, một bộ phim được đánh giá là có kinh phí sản xuất thấp, tập hợp dàn diễn viên không quá nổi danh như Mạc phong ngâm lại bất ngờ gây ấn tượng mạnh với người xem. QQ cho biết thêm điểm mạnh của Mạc phong ngâm đầu tiên là ở việc đoàn phim đã đầu tư quay ngoại cảnh vùng sa mạc rất đẹp. Nhờ đó phim có những cảnh quay hùng vĩ, hoang dã và chân thực. Khán giả xem truyền hình giờ đây đã chán ngán với những dự án lạm dụng ghép cảnh lộ rõ phông nền xanh, kỹ xảo giả dối thiếu tự nhiên. Vì vậy, bộ phim với chất lượng hình ảnh đẹp như Mạc phong ngâm nhận được sự ủng hộ lớn. Bên cạnh đó, nhân vật được chú ý nhất của phim là nữ chính Hoàng Bắc Sương do mỹ nhân Tân Cương Cáp Ni Khắc Tư thủ vai. Cáp Ni Khắc Tư sinh năm 1996 tại Uyghur, Tân Cương, Trung Quốc. Cô từng nổi tiếng chỉ sau một đêm nhờ màn cởi mặt nạ đẹp chấn động trong tiết mục Nhất mộng đôn hoàng thuộc chương trình Quốc phong mỹ thiếu niên (2018). Thời điểm đó, Cáp Ni Khắc Tư được đánh giá sẽ sớm trở thành đối thủ của các đàn chị như Địch Lệ Nhiệt Ba, Cổ Lực Na Trát. Thực tế, QQ đánh giá Cáp Ni Khắc Tư có diễn xuất tốt hơn hai đàn chị. Trong Mạc phong ngâm, cô vào vai nàng công chúa mất nước và đang tìm cách khôi phục lại quốc gia, bảo vệ người dân. Những diễn biến tâm trạng của nhân vật Hoàng Bắc Sương được người đẹp thể hiện tốt, lôi cuốn người xem theo dõi hành trình trả thù của nữ chính. Bên cạnh đó, Cáp Ni Khắc Tư có khả năng tương tác với bạn diễn Phương Dật Luân tốt. Câu chuyện tình cảm của cả hai có những khoảnh khắc ngọt ngào nhưng cũng có những phân đoạn đau đớn khi họ nhận ra thân phận thật sự của nhau. Theo QQ, với một dự án ngôn tình sự ăn ý của hai diễn viên chính chiếm tới 50% thành công của phim. Ngoài ra, điểm thu hút khán giả nán lại với Mạc phong ngâm chính là ngoại hình đẹp của Cáp Ni Khắc Tư. Nữ diễn viên có gương mặt mang nhiều nét của người Tân Cương nên hợp tạo hình công chúa dị vực. Những bộ đồ được thiết kế tỉ mỉ với trang sức dày đặc nhưng khi Cáp Ni Khắc Tư mặc lên không đem lại cảm giác nặng nề, sến xấu mà tạo cảm giác sang trọng cho người đẹp. Theo QQ, Cáp Ni Khắc Tư vốn có cả ngoại hình lẫn diễn xuất nhưng nữ diễn viên trẻ không gặp may trong sự nghiệp. Sau khi nổi lên nhờ show Quốc phong mỹ thiếu niên (2018), Cáp Ni Khắc Tư vốn rất được kỳ vọng, nhưng cô lại vướng tin đồn làm bồ nhí cho hai ông chủ Trần Hách và Huỳnh Hiểu Minh. Thậm chí, có tin Angelababy đã bắt gian tận giường và Cáp Ni Khắc Tư có video nóng với Huỳnh Hiểu Minh. Scandal đời tư khiến tên tuổi người đẹp bị hoen ố. Cùng với biến cố gia đình, Cáp Ni Khắc Tư mệt mỏi tới mức phải nhập viện. Không những vậy, sự nghiệp của cô cũng gặp vận xui khi dự án cổ trang lớn Vô ưu độ bị hoãn vô thời hạn vì scandal trốn thuế của nữ chính Tống Tổ Nhi. Vì vậy, người hâm mộ hy vọng sau thành công của Mạc phong ngâm, Cáp Ni Khắc Tư sẽ được các nhà sản xuất chú ý và giao những dự án lớn hơn.