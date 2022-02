Vẫn uốn éo ở phòng gym, Lệ Quyên lại được khen vì 1 hành động

Your browser does not support the video tag.

Trong clip mới nhất khoe sự uyển chuyển dẻo dai ở độ tuổi ngoài 40 của mình, Lệ Quyên mặc bộ đồ tập màu nude cực kỳ dễ gây hiểu lầm là...không mặc đồ.



Tuy nhiên, hành động đặt tay che ngay điểm nhạy cảm của Lệ Quyên được đánh giá rất cao vì giúp cô không rơi vào sự cố lộ hàng kém duyên như nhiều người đẹp khác hay chính bản thân mình trước đó.

Để có được sự tinh tế này, Lệ Quyên từng nhiều lần bị ném đá vì ham muốn khoe dáng bất chấp của mình.